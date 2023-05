Referendum contro le armi e per la sanità pubblica, il M5Stelle raccoglie le firme

“Come Movimento 5 Stelle Civitavecchia abbiamo deciso di metterci a disposizione per la raccolta firme dei referendum contro l’ulteriore invio di armi in Ucraina e a sostegno della sanità pubblica. Le risorse destinate all’acquisto di armi possono essere utilizzate per potenziare la sanità pubblica e riportare il cittadino a scegliere come curarsi, evitando l’egemonia delle lobby private. Abbiamo riconosciuto in questa proposta senza bandiera i nostri valori e ci siamo messi a disposizione. Questo genere di battaglie non ha colore.

Per maggiori dettagli potete consultare i siti dei comitati promotori generazionifuture.org e referedumripudialaguerra.it Questa settimana saremo disponibili per la raccolta presso la sede del M5S in via Cialdi 28 nei seguenti giorni:

– domani mercoledì 3 maggio dalle ore 17,30 alle 20

– venerdì 5 maggio dalle ore 18 alle ore 20

– sabato 6 maggio dalle ore 9 alle ore 12″