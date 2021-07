Red Carpet, Tarta e Dolce e Salato: “A Piazza Fratti maxi schermi solo per i prenotati”

"Ci teniamo a precisarlo perché non si potrà sostare dinanzi agli schermi per evitare assembramenti"

“L’installazione dei maxi schermi è un’iniziativa privata del Red carpet, Tarta, Dolce e salato, riservata alle sole prenotazioni. Ci teniamo a precisarlo perché non si potrà sostare dinanzi agli schermi per evitare assembramenti. Grazie per la collaborazione, insieme vinceremo ogni forma di sfida”. Lo rendono noto i tre locali.