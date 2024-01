Recupero dell’evasione fiscale, 3,4 milioni di euro di incasso nel 2023

Il prossimo 9 febbraio arriverà in consiglio comunale il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Tra i punti da evidenziare le stime per il recupero dell’evasione fiscale, soprattutto nel 2024. Prima un passo indietro però, perché nella nota integrativa viene riportato il dato relativo al bilancio assestato del 2023. Il Pincio riporta la somma di 3,4 milioni di euro, che è la previsione anche per la fine dell’anno in corso. Nel 2023 l’ente locale ha inviato 2.584 avvisi per l’imposta Imu, 4061 per omessi versamenti Tari, 7062 solleciti sempre relativi alla tassa sui rifiuti.