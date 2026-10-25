Rebus Tpl: i sindacati ora chiedono un confronto con il Prefetto, ufficiale proroga al 30 novembre

"Come si è arrivati a dichiarare non sostenibile il subappalto senza dati definitivi? E perché non si valorizzano gli autisti già in servizio"

Riceviamo e pubblichiamo. Arrivata da poco l’ufficialità della proroga a CSP fino al 30 Novembre, ma sul futuro degli autisti di CSP le risposte continuano a mancare. Con la scadenza al 30 Novembre, la vertenza sul Trasporto Pubblico Locale resta ancora senza una soluzione condivisa.

Dopo l’incontro del 16 ottobre, conclusosi negativamente, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e USB hanno chiesto al Prefetto di Roma di convocare con urgenza tutte le parti coinvolte, compreso il Comune di Civitavecchia, per affrontare una situazione che rischia di lasciare i lavoratori nell’incertezza proprio in concomitanza con il passaggio della gestione del servizio.

La richiesta, formalizzata il 21 ottobre nell’ambito della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, riguarda due questioni che, per le organizzazioni sindacali, non possono più essere rinviate: chiarire il percorso che ha portato a prospettare la non sostenibilità economica del subappalto relativo al servizio e individuare soluzioni concrete per ricollocare gli autisti nei servizi che resteranno in capo a CSP.

La questione del subappalto era già stata iniziata ad affrontar il 12 maggio, nel corso di un incontro sindacale sul Trasporto Pubblico Locale con la società municipalizzata. In quella sede, alle organizzazioni sindacali era stato riferito che l’operazione era giuridicamente praticabile, ma che occorreva verificarne la sostenibilità economica. Tutto lasciava presagire ottime speranze di riuscita, non ultimo l’impegno delle parti a concretizzarne la riuscita.

A fine settembre, nel corso di una serie di riunioni, il quadro è cambiato. In un primo momento, ci è stata comunicata l’impossibilità di ricorrere al subappalto per il lotto in questione. A distanza di pochi giorni, ci è stata invece comunicata la possibilità di procedere con il subappalto ma che su Civitavecchia non sarebbe stato possibile a causa dell’insostenibilità economica del suddetto.

Questa successione di comunicazioni ha sollevato interrogativi ai quali, ad oggi, non sono state fornite risposte documentate. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di conoscere gli elementi economici, tecnici e gestionali alla base delle diverse valutazioni, ma la documentazione necessaria non è stata trasmessa. Nel corso dell’incontro del 16 ottobre con CSP, la società ha riferito che i dettagli dell’eventuale subappalto non erano ancora stati definiti e comunicati dalla nuova azienda aggiudicataria. Sono stati quindi rappresentati elementi che, in assenza di dati definitivi e della documentazione richiesta, non hanno consentito alle organizzazioni sindacali di verificare i presupposti della dichiarata insostenibilità economica dell’operazione.

«Come si può dichiarare economicamente insostenibile un’operazione senza disporre di dati definitivi e senza mettere le organizzazioni sindacali nelle condizioni di verificarne i presupposti?». È questo il nodo sollevato dai sindacati, che non rivendicano il subappalto a prescindere, ma chiedono che una soluzione potenzialmente importante per la salvaguardia dell’occupazione venga valutata sulla base di elementi concreti, documentati e verificabili.

Un ulteriore aspetto da chiarire riguarda la notizia dell’esistenza di un iniziale parere pro veritate favorevole al subappalto. Le organizzazioni sindacali non hanno ricevuto copia del parere e, pertanto, non sono nelle condizioni di verificarne il contenuto né di confrontarlo con le successive valutazioni sulla sostenibilità economica dello stesso..

In assenza della documentazione economica, tecnica e gestionale richiesta, non è stato possibile effettuare alcuna verifica indipendente. Per questo, le organizzazioni sindacali chiedono che tutti gli atti necessari vengano messi a disposizione, affinché il confronto possa svolgersi su basi concrete, trasparenti e verificabili. La vertenza, tuttavia, non riguarda soltanto il subappalto. Se questa strada viene ritenuta impraticabile, quale alternativa viene proposta per gli autisti attualmente in forza a CSP? Già il 12 maggio, come risulta dal verbale dell’incontro, le organizzazioni sindacali avevano chiesto di valutare la ricollocazione del personale nei servizi di trasporto destinati a rimanere in capo alla società, come gli scuolabus e le linee speciali, oppure in altri settori aziendali.

In quella stessa occasione, CSP aveva riferito che l’ipotesi della mobilità interna era in fase di valutazione, precisando che l’eventuale passaggio ad altre mansioni sarebbe stato volontario e subordinato alla verifica dell’idoneità fisica. A distanza di mesi, nell’incontro del 16 ottobre, non è stato prospettato un percorso concreto per la ricollocazione degli autisti nei servizi residui, né sono state fornite garanzie in tal senso. Nel corso del confronto sono state inoltre espresse preoccupazioni per il possibile ricorso a personale interinale o a nuove assunzioni per coprire le esigenze dei servizi che resteranno in capo a CSP, anziché valorizzare i lavoratori già dipendenti della società. Perché ricorrere a nuovo personale quando CSP dispone già di lavoratori a tempo indeterminato, con professionalità ed esperienza maturate anche in vent’anni di servizio?

È la domanda che le organizzazioni sindacali rivolgono all’azienda e all’Amministrazione comunale, evidenziando il rischio che la riduzione delle attività si traduca nella dispersione delle competenze esistenti e in un progressivo ricorso a forme di lavoro precario.

Per i sindacati, prima di tutto, è indispensabile conoscere il fabbisogno effettivo dei servizi che resteranno in capo a CSP e verificare tutte le possibilità di ricollocazione del personale già in forza, nel rispetto delle mansioni e dei contratti applicabili.

L’incontro del 16 ottobre non ha prodotto risposte sufficienti: la documentazione richiesta non è stata consegnata, non sono stati forniti chiarimenti documentati sulle ragioni della dichiarata insostenibilità economica del subappalto e non sono state individuate soluzioni concrete per la ricollocazione degli autisti. Per queste ragioni, la prima fase delle procedure di raffreddamento, avviata dopo la proclamazione dello stato di agitazione del 14 ottobre, si è conclusa negativamente. Il 21 ottobre, le organizzazioni sindacali hanno quindi formalizzato la richiesta di convocazione urgente al Prefetto di Roma, nell’ambito della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

Il Comune di Civitavecchia, in quanto socio unico e soggetto controllante di CSP, è chiamato a partecipare al confronto e a contribuire all’individuazione di soluzioni capaci di tutelare l’occupazione e garantire la continuità dei servizi.

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e USB chiedono un confronto urgente, la consegna della documentazione richiesta e impegni concreti: da una parte, fare piena luce sulle ragioni che hanno portato a prospettare la non sostenibilità economica del subappalto; dall’altra, definire un percorso credibile per salvaguardare l’occupazione e ricollocare gli autisti nei servizi che resteranno in capo a CSP.

Auspichiamo che questa ulteriore proroga sia propedeutica alle trattative in corso,che dia il via ad una profonda riflessione o che possa far tornare sui propri passi il Socio Unico e la Giunta Comunale. Per dare risposte concrete sulle sorti dei lavoratori e del servizio più in generale. Il lavoro stabile non può essere sacrificato e i servizi residui non possono diventare terreno di precarizzazione. I lavoratori hanno diritto a risposte chiare sul proprio futuro, prima che il tempo rimasto renda ancora più difficile tutelare i posti di lavoro, le professionalità acquisite e la continuità dei servizi pubblici.

Segreterie Territoriali: FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E USB