Rassegna “Novembre di lettere” : il 10 novembre alla biblioteca Stefano Mappa presenta “Diario di viaggio in Guadalupa”

Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue con un nuovo appuntamento la rassegna “Novembre di lettere”, il percorso di incontri promosso dall’Amministrazione comunale di Civitavecchia al fine di valorizzare la lettura, di favorire la conoscenza e di offrire alla cittadinanza occasioni di incontro e di dialogo con gli autori.

Il prossimo 10 novembre, alle ore 17, presso la Biblioteca comunale di Civitavecchia, sarà presentato ‘Diario di viaggio in Guadalupa’, il nuovo libro di Stefano Mappa, dedicato alla Guadalupa, arcipelago caraibico d’Oltremare francese che l’autore ha attraversato in un viaggio della durata di ventisette giorni, dal 22 gennaio al 18 febbraio 2026, visitandone i trentadue comuni e le sei isole abitate. L’opera, un diario di viaggio di 282 pagine arricchito da oltre 400 fotografie, rappresenta un racconto approfondito e suggestivo di un territorio ricco di storia, di tradizioni, di paesaggi naturali e di cultura creola. Mediante le esperienze raccolte durante il viaggio, Mappa accompagna il lettore alla scoperta di cascate, di foreste tropicali, di spiagge, di borghi, di mercati tradizionali, di musei, nonché di siti storici connessi alla memoria della schiavitù, restituendo pertanto un’immagine articolata e autentica dell’identità dell’arcipelago.

Il volume, che segue una prima pubblicazione del 2022, testimonia l’evoluzione del percorso narrativo e fotografico dell’autore, offrendo uno sguardo ancora più attento agli aspetti culturali, storici e antropologici della Guadalupa. Non soltanto un racconto di viaggio, dunque, ma un vero e proprio documento di conoscenza, capace di avvicinare il lettore ai luoghi, alle tradizioni e alle storie lontane. A moderare l’incontro sarà Paola Liberatore, che guiderà il pubblico attraverso il racconto dell’esperienza di Stefano Mappa, accompagnato dalla proiezione di fotografie e di filmati realizzati durante il viaggio. L’iniziativa è promossa con il supporto del Comune di Civitavecchia e della locale Sezione AUSER, che ha contribuito alla realizzazione dell’appuntamento.

«Siamo lieti di proseguire il percorso di “Novembre di lettere” con un appuntamento che ci offre l’opportunità di esplorare luoghi, culture e tradizioni attraverso il racconto e le immagini. La presentazione del libro di Stefano Mappa rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi alla conoscenza della Guadalupa, un territorio ricco di storia, bellezze naturali e identità culturali, dimostrando ancora una volta come la lettura e la narrazione possano aprire nuove prospettive e stimolare la curiosità», dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti. «Ringrazio Stefano Mappa per aver accolto il nostro invito e per aver scelto di condividere con la città il frutto della sua esperienza, Paola Liberatori per la disponibilità a moderare l’incontro e la Sezione AUSER di Civitavecchia per il prezioso supporto all’organizzazione dell’iniziativa. Un ringraziamento va inoltre agli Uffici comunali e al personale della Biblioteca per il lavoro svolto.», conclude l’Assessora. Sarà un’occasione per lasciarsi accompagnare in un viaggio tra immagini, racconti e testimonianze, alla scoperta di un territorio affascinante e delle sue molteplici identità.

Comune di Civitavecchia