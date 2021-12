Rapina in una villa al Casaletto Rosso: picchiati i proprietari, bottino da 70 mila euro

E’ successo venerdì notte in una villa in zona Casaletto Rosso. Quattro banditi hanno atteso fuori dall’abitazione la coppia proprietaria dell’immobile, gli hanno puntato la pistola contro e sono entrati. I malviventi hanno ripulito la villa, rubando tutto quello che era possibile rubare, gioielli, orologi, oggetti di valore, aprendo anche alcune casseforti presenti nell’abitazione. Un bottino da circa 70 mila euro in tutto. I proprietari sarebbero anche stati picchiati. Soltanto quando la banda di malviventi ha lasciato la villa la coppia vittima dell’accaduto ha potuto chiamare i Carabinieri che ora indagano sulla vicenda. I banditi sarebbero italiani.