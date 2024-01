Rapina a mano armata in una villa in via Mandolini, coppia derubata di preziosi e denaro

Domenica sera, poco dopo le 18, una coppia di residenti di Civitavecchia ha vissuto momenti drammatici. In via Monsignor Vito Mandolini, marito e moglie si sono visti irrompere in casa tre malviventi armati. I ladri hanno fatto irruzione nella villa, nei pressi del quartiere Boccelle, e hanno portato via svariati oggetti preziosi, fra i quali orologi e gioielli. Anche una somma di denaro, per un totale della refurtiva che si aggirerebbe sulle decine di migliaia di euro. La Polizia di stato, intervenuta dopo il blitz, deve ancora quantificare nello specifico il valore del “malloppo” sottratto alla coppia. Che almeno sta bene, non avrebbe subito conseguenze fisiche, solo minacce da parte dei malviventi.