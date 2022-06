“Ragazzini” chiude la stagione ‘Ragazzi’ del Nuovo Sala Gassman

«La Stagione Ragazzi si chiude con uno spettacolo straordinario; una storia avvincente e piena di colpi di scena in cui nulla è scontato e i personaggi vi coinvolgeranno tantissimo!». Questo l’annuncio che giunge dal Teatro Nuovo Sala Gassman in merito a “Ragazzini”, spettacolo scritto da Enrico Maria Falconi, prodotto dalla Blue in the Face, che andrà ivi in scena lunedì 13 giugno alle ore 21:00.

“Ci sono Estati che non si dimenticano. Ci sono Estati che si portano addosso per sempre. Tre “ragazzini” amici per la pelle, affamati di vita, pieni di cicatrici. Un nuovo straordinario viaggio nel tempo in un patto imperfetto tra amore ed amicizia. 12 attori in una unica grande storia. Un omaggio a Dino Risi e a Federico Fellini. Giulio, Stella e Carlo non sono più inseparabili. Portano addosso un fattaccio accadutogli nel 1950. Una commedia che racconta 21 anni. 21 anni per restare…Ragazzini!”

Sul palco: Adriano Aradis, Matei Iftode, Federica Corda (altresì in regia), Matteo Tusculano, Daniele Bonamano, Giulia Precetti, Flavia Pennesi, Davide Cantarini, Jacopo Ferrara, Filippo Granati, Martina Crescentini, Patrizio De Paolis. Scene di Luca Garramone, costumi di Simone Luciani, luci e fonica di Luca Bertolo. 🌇📞