Furti nella zona industriale, imprenditori in allarme: “Sottratti anche dei mezzi”

Alcuni titolari hanno già presentato denuncia ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, che stanno lavorando in sinergia per individuare i responsabili. Al vaglio degli investigatori anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell'area

È allarme furti nella zona industriale di Civitavecchia, dove da circa due settimane si susseguirebbero incursioni ai danni di diverse attività produttive. I primi episodi sarebbero stati registrati nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, dando il via a una serie di blitz che, secondo le testimonianze degli imprenditori, non si sarebbero ancora arrestati.

Nel mirino dei malviventi sarebbero finiti capannoni e sedi aziendali, dai quali sarebbero stati portati via furgoni, camion, materiale edile, attrezzature, dispositivi elettronici e contanti. Alcuni titolari hanno già presentato denuncia ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, che stanno lavorando in sinergia per individuare i responsabili. Al vaglio degli investigatori anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area.

Tra gli imprenditori cresce la preoccupazione, anche perché episodi simili non si sarebbero mai verificati con questa frequenza. Il sospetto condiviso da diversi operatori è che possano agire gruppi organizzati, interessati in particolare ai mezzi e alle attrezzature custoditi nei capannoni. Anche chi non ha subito direttamente furti manifesta forte apprensione e chiede che gli accertamenti delle Forze dell’ordine possano interrompere rapidamente questa escalation.

L’attenzione resta alta anche nel centro cittadino, dove continuano le segnalazioni di tentativi di furto nelle abitazioni.