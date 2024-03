Raffica di furti in via Attilio Bandiera: rubati gioielli, argenteria e denaro

Raffica di furti in Via Attilio Bandiera negli ultimi 15 giorni. Almeno quattro o cinque i furti o i tentativi di furto avvenuti di notte nella via nelle ultime due settimana. Anche il cantiere dello stadio Fattori è stato visitato di notte dai ladri che hanno forzato gli uffici del cantiere ma che evidentemente disturbati da qualcuno hanno lasciato il sacco con la refurtiva. Portati a segno invece i colpi nelle abitazioni private visitate di notte mentre i proprietari erano immersi nel sonno. Sono stati rubati gioielli, argenteria e denaro.

In un caso è stata rubata anche un’autovettura poi ritrovata. La via finisce con il cancello dello Stadio dove anche in passato hanno rubato moltissime volte sia nelle abitazioni e anche all’interno degli spogliatoi quando il Civitavecchia calcio giocava ancora al Fattori. Invitiamo il Comune a posizionare una telecamera all’inizio di via Attilio Bandiera e un’altra alla fine proprio dove si trova lo Stadio e dove ci sono i lavori in corso con il cantiere altra possibile preda da parte dei ladri.