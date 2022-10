Raccolta rifiuti, porta a porta anche a via Fattori e via della Madonnella

Con ordinanza del sindaco Tedesco, al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, l’amministrazione, a seguito di sopralluoghi tecnici alla presenza del presidente di Csp e dell’Ufficio ambiente del Comune di Civitavecchia, nonché di alcuni cittadini residenti nella zona, ha deciso di rimuovere il punto di raccolta ubicato in una zona molto prossima alla via Terme di Traiano. Per i cittadini residenti in via della Madonnella e via Giovanni Maria Fattori il servizio sarà – giusta ordinanza sindacale – svolto attraverso il ritiro domiciliare, secondo il calendario in essere per la Zona 2. “È un passaggio importante – ha dichiarato il vicesindaco Magliani – per ridurre il quantitativo di rifiuti abbandonati e anche occasione per censire le utenze attraverso un capillare controllo della zona”. Gli utenti dovranno esporre i contenitori per la raccolta PAP sul suolo pubblico nei punti più prossimi alla singola proprietà privata, che saranno prelevati dalla CSP.