Raccolta porta a porta, gruppo M5S: “Cominciano ad essere evidenti i danni dell’amministrazione Grasso-Tedesco”

“La scorsa settimana è passata sotto traccia una notizia a nostro avviso a dir poco sconcertante. La raccolta differenziata a Civitavecchia è passata dal 75% , raggiunto in pochi mesi grazie all’amministrazione 5 Stelle, al 60% grazie alle azioni dell’amministrazione Grasso-Tedesco. La motivazione, secondo gli attuali amministratori è: “l’unicità del sistema domiciliare applicato ad un contesto abitativo troppo eterogeneo”. Quindi il contesto abitativo quando amministrava il M5S era idoneo, poi è improvvisamente cambiato e si è scesi al 60%. Quando si leggono balle tanto spaziali è davvero difficile mantenere la calma. La realtà è che l’attuale amministrazione dell’ambiente se ne frega, così come se ne frega della raccolta differenziata, a prescindere dal sistema. Basta citare i loro primi provvedimenti in questo contesto:

– bando per le assunzioni stabili? revocato

– troppo fastidioso fare la raccolta porta a porta al mercato? revocata

– troppo disturbo per le frutterie in negozio? revocata

– i bidoni per la differenziata danno disturbo ai locali del lungomare? revocati

E così facendo, revocando pezzo per pezzo la raccolta porta a porta, facendo saltare per l’aria l’equilibrio lavorativo dentro CSP e non facendo assolutamente nulla per multare chi conferisce al di fuori delle regole, la raccolta differenziata è scesa al 60%.

Ci dispiace per la nostra città, ci dispiace per quanti volevano un salto culturale di Civitavecchia, ci dispiace per quanti hanno creduto e credono nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente, ma ci dispiace anche per quelli a cui dell’ambiente non interessa poi tanto ma del portafoglio si: grazie a questo scempio aumenta la raccolta indifferenziata, aumenterà il conferimento in discarica ed aumenteranno i costi per la collettività. Meno tutela dell’ambiente, meno risparmi, meno posti di lavoro. Presto torneremo il Comune zimbello del comprensorio, dove i “pendolari della monnezza” potranno gettare indisturbati i propri rifiuti. Complimenti e grazie all’operato della giunta Tedesco”. Lo dichiara il Gruppo consiliare M5Stelle.