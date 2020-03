Raccolta itinerante, domani ultimo giorno poi il servizio verrà sospeso

“Nel quadro delle misure per il contenimento del coronavirus sul territorio comunale, si prevedono ulteriori lievi modifiche alla raccolta differenziata, in merito al servizio di conferimento itinerante della plastica, previsto per il sabato. Domani, sabato 20 marzo, il servizio è confermato, ma dall’Amministrazione comunale arriva l’invito all’utenza a non uscire comunque di casa, al fine di evitare assembramenti. Dalla prossima settimana il servizio sarà sospeso”, lo fa sapere il Comune di Civitavecchia.