“Raccolta firme per la lista alle elezioni europee “Pace, terra, dignità”

Riceviamo e pubblichiamo. Il Circolo del PRC – Sinistra Europea di S. Marinella organizzerà dei tavolini raccolta firme per consentire alla lista “Pace, Terra e dignità”, promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle, di presentarsi alle elezioni europee.

La raccolta firme si articolerà nei seguenti giorni:

Giovedì 4 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Venerdì 5 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Sabato 6 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Domenica 7 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.30

presso i portici dell’arena Lucciola, via Aurelia, S. Marinella.

La lista mette la pace al centro del suo programma, non in modo generico ma su basi concrete, chiedendo: l’utilizzo della via diplomatica, della mediazione, del negoziato rafforzando il ruolo delle Istituzioni mediatrici (ONU, OCSE, Parlamento Europeo); lo stop all’invio di armi e un freno al lucroso mercato delle armi; la decisa riduzione e progressiva eliminazione delle spese militari.

Crediamo che in un’Europa in cui si discute di come convivere con la guerra e di un nuovo piano di riarmo generalizzato, sia indispensabile dare forza alle trattative diplomatiche, al dialogo, al confronto e al coraggio di soluzioni di compromesso, perfettibili ma capaci di fermare i massacri subito.

Il piano esclusivamente militare su cui fino ad oggi ci si è mossi non solo non ha portato alla cessazione del conflitto ma piuttosto ad un suo allargamento. L’Ucraina si trova in condizioni infinitamente peggiori di un anno fa e la catastrofe non fa che aggravarsi, mentre a Gaza, dopo i vili massacri del 7 ottobre, Israele sta portando avanti uno sproporzionato e sistematico sterminio della popolazione civile palestinese. Nel Parlamento Europeo mancano voci che chiedano la fine immediata di tutto questo.

I candidati della Lista “Pace, Terra e dignità” si impegneranno nella difesa dell’ambiente (Terra) contro la rapacità delle multinazionali.

La parola dignità indica che tutti gli uomini e le donne, italiani o migranti, devono essere considerati uguali ed avere gli stessi diritti (perché anche contro chi emigra è in corso una guerra).Tutto questo conduce naturalmente alla difesa del lavoro stabile, del salario minimo, di una sanità pubblica e di una scuola di qualità per tutti.

mettici la firma e partecipa con noi, per Pace, Terra, Dignità. Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, S. Marinella.