Raccolta firme per la cittadinanza di Liliana Segre, 200 adesioni per l’Anpi

Sabato scorso l’Anpi di Civitavecchia ha iniziato la raccolta firme per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. L’iniziativa si è svolta nella tarda mattinata in piazza Regina Margherita con risultati importanti. Nonostante il poco tempo a disposizione, sono state raccolte circa 200 adesioni. “Ma ciò che maggiormente ha reso utile tale raccolta sono state le motivazioni di tantissimi che con il loro atto hanno voluto testimoniare l’amore per la democrazia contro ogni forma di odio e di razzismo. La raccolta proseguirà nei prossimi giorni. Mercoledì 12 un tavolo sarà presente sia in piazza Regina Margherita che ai margini del mercato di via Nenni. L’Anpi invita i cittadini ad esprimere con la firma la propria adesione alla iniziativa”, lo scrive in una nota L’Anpi Civitavecchia.

