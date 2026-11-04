Raccolta differenziata, troppi errori nei conferimenti: il Comune rinvia ancora le multe

Due mesi di verifiche e un numero elevato di irregolarità. I controlli a campione sulla raccolta differenziata avrebbero evidenziato diffuse anomalie nel conferimento dei rifiuti, spingendo l’amministrazione comunale a rinviare ancora l’avvio delle multe.

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Il monitoraggio, partito il 1° settembre, punta a migliorare l’utilizzo di mastelli e carrellati e a contrastare il fenomeno delle discariche abusive. Ma i primi riscontri non sarebbero incoraggianti: numerosi gli errori nello smaltimento di organico e carta, mentre a preoccupare maggiormente è il ricorso ai sacchi dell’indifferenziato, spesso utilizzati per gettare materiali di ogni genere.

Il Comune aveva inizialmente previsto un mese dedicato alla sensibilizzazione, prima di introdurre le sanzioni. La scadenza è stata posticipata e adesso si profila un’ulteriore proroga, probabilmente fino alla fine del mese.

L’obiettivo è evitare una raffica di multe, considerato l’elevato numero di conferimenti non conformi. Nelle scorse settimane, intanto, sui portoni di alcuni condomini sono comparsi avvisi gialli per segnalare le irregolarità riscontrate. La fase di controllo proseguirà ancora per alcune settimane, poi il Comune dovrà decidere se passare alla linea dura e continuare a sperimentare.