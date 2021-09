Raccolta differenziata, quasi 100 sanzioni nell’ultimo periodo a Civitavecchia

Una novantina di multe per i trasgressori sul mancato rispetto della raccolta differenziata. Un dato che viene reso pubblico da Csp, come confermano le parole del presidente della partecipata Fabrizio Lungarini, intervistato su Il Messaggero quest’oggi. Intanto dal Comune arrivano conferme sull’intenzioni, a medio-lungo termine di installare le ecostazioni in punti strategici della città, a cominciare dalle periferie. Il progetto della raccolta differenziata “mista”, porta a porta e stradale quindi non è stato affatto cassato.