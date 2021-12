Raccolta differenziata “porta a porta”, in zona 1 si anticipa l’esposizione dei contenitori entro le 10

CSP Srl informa tutti gli utenti della ZONA 1 (centro cittadino) che nella sola giornata di Venerdì 24 dicembre 2021 dovranno anticipare l’esposizione dei contenitori dell’indifferenziata entro le ore 10 del mattino (anziché dalle ore 20). Con l’occasione si ricorda che la raccolta dell’indifferenziata non comporta il conferimento di carta, cartone, plastica, metalli ed organico, che vanno conferiti negli appositi giorni di raccolta secondo il calendario attualmente in vigore. Per Venerdì 24 dicembre 2021 non sono previste variazioni di esposizione dei contenitori per gli utenti della Zona 2. Restano confermati tutti i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” ordinari presso i domicili, come da calendario vigente, durante tutta la settimana delle festività. La raccolta itinerante di plastica e metalli sarà invece SOSPESA solo nei giorni sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1 gennaio 2022. Gli utenti che avranno l’esigenza di conferire plastica e metalli potranno continuare a farlo con il “porta a porta”, nel consueto giorno della settimana, come da calendario di raccolta.