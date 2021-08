Raccolta differenziata, M5Stelle: “Dopo due anni Tedesco finalmente ha deciso di potenziarla”

“Ci sono voluti due anni all’attuale amministrazione per capire che il percorso da noi tracciato era quello migliore. La raccolta differenziata è infatti un obbligo di legge, un obbligo morale nei confronti dell’ambiente ed un’opportunità economica per i minori costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato, che è l’aspetto più costoso della vicenda. La raccolta porta a porta è scientificamente dimostrato che è il modo migliore per ottenere le percentuali più alte di differenziazione: basti pensare che a pochi mesi dalla partenza di questo servizio a Civitavecchia eravamo già arrivati a quote invidiabili del 75%. Poi ci sono state le elezioni, il cambio di amministrazione ed una lunga serie di decisioni sciagurate che hanno portato ad una minore differenziazione, ad un aumento di costi e a scelte poco comprensibili, come l’abuso di lavoro interinale espressamente voluto da questa maggioranza che ha cancellato il bando per assunzioni stabili da noi predisposto, nel silenzio dei sindacati. A luglio 2020, come da deliberazione di Giunta, sarebbe dovuta partire la nuova raccolta differenziata tramite eco-stazioni. Ce ne è traccia? Ovviamente no, nonostante se ne sia pagata la inutile progettazione. Questo perché l’attuale maggioranza millanta azioni che non può compiere: cambiare un sistema di raccolta rifiuti è operazione assai complessa e assai costosa, che merita programmazione, studi e reperimento di finanziamenti. Tutte cose che l’attuale amministrazione ha dimostrato di non saper compiere, come dimostra l’ennesimo bando perso (per l’avvio della tariffazione puntuale) a causa di sbadataggine e sciatteria. Adesso CSP ha capito che va potenziata la campagna di comunicazione: dopo non aver proseguito quanto da noi avviato, dopo non aver prolungato il contratto in essere per questo scopo, dopo aver buttato nel cestino l’applicazione per smartphone, dopo non essere andati nelle scuole a fare campagna informativa, dopo aver sparato ai 4 venti l’imminente arrivo del nuovo sistema di raccolta rifiuti…ora arriva la comunicazione per il porta a porta. Siamo felici che finalmente anche la Giunta delle revoche si sia decisa, anche se con 2 anni di colpevole ritardo, inframezzato da danni di non poco conto e una comunicazione schizofrenica, a potenziare l’attuale servizio. Meglio tardi che mai, anche se il conto di tale incapacità di programmazione per i civitavecchiesi non può che essere salato”. Il Gruppo consiliare M5Stelle.