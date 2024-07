Nello specifico si tratta di due compattatori, finanziati con il progetto di Città Metropolitana, che andranno ad arricchire l’attuale flotta mezzi a disposizione dell’Azienda per il servizio “porta a porta”. Un mezzo di dimensioni più grandi, la cosiddetta macchina madre, verrà utilizzata per le tratte più lunghe, mentre un altro compattatore di dimensioni inferiori, e quindi più agevole, sarà utilizzato per servire le zone del centro cittadino.

A questi si aggiungono poi altri due nuovi mezzi per la raccolta del vetro, con la “speciale” caratteristica di abbattere il rumore durante le operazioni di svotamento dei carrellati commerciali nelle zone del centro storico. Una novità assoluta per la nostra città, grazie al finanziamento ottenuto dal bando ANCI – CoReVe, di cui CSP è risultata unica vincitrice nel centro Italia. Ma non è tutto. Ad agosto approderà infatti un altro compattatore, questa volta dotato di gru, per la raccolta differenziata del vetro. Soddisfatto il Presidente di CSP, Avv. Fabrizio Lungarini: “La nostra Azienda sta dimostrando sempre di più grandi capacità di progettazione e questo non può che renderci felici”.