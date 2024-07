Raccolta differenziata, il sindaco Sposetti: “Attive dal 6 luglio al Lido due isole ecologiche presidiate”

“Stiamo attivando alcune iniziative per migliorare la raccolta rifiuti e garantire in tempi rapidi decoro della città, soddisfazione dei cittadini e risultati ambientali, risolvendo le criticità lasciate in eredità dalla precedente amministrazione”. Lo afferma il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti che, dopo una serie di sopralluoghi e incontri con l’azienda Riecam, ha preso i primi importanti provvedimenti per limitare al minimo i disagi. “Abbiamo ritenuto opportuno introdurre fin da subito alcuni correttivi alle modifiche introdotte sul servizio dal 1° luglio – prosegue il primo cittadino -. La principale riguarda l’apertura di due isole ecologiche con sorveglianza al Lido, per consentire alle persone che non fossero ancora in possesso della tessera di conferire correttamente i rifiuti, evitando che siano abbandonati in strada. Continueremo a seguire con molta attenzione l’evolversi della situazione”.

Lido e Sant’Agostino

Dal 6 luglio saranno attive al Lido dalle 16 alle 22, tutti i giorni, fino 15 settembre, due isole ecologiche presidiate in via di Porto Clementino, tra via Axia e viale Mediterraneo, e a largo Magellano, all’incrocio con via Amerigo Vespucci. Le due aree si aggiungono alle mini isole ecologiche informatizzate presenti in via Odisseo, largo Magellano, viale dei Navigatori, via Caio Duilio, via dei Vascelli, via Axia, viale dei Tritoni e via Rapinio. A Sant’Agostino la mini isola ecologica informatizzata è posizionata in via Ugo Neri. Per il conferimento dei rifiuti alle mini isole ecologiche è necessario essere in possesso della tessera elettronica.

Il calendario estivo per il conferimento dei rifiuti alle mini isole ecologiche informatizzate va dal 15 aprile al 15 settembre, dalle 6 alle 12 e dalle 16 alle 22, con le seguenti modalità: il secco residuo dal lunedì al giovedì e il sabato e la domenica; la carta e il cartone il lunedì e il venerdì; la plastica e il metallo il martedì e dal giovedì alla domenica; l’organico il martedì, giovedì, sabato e la domenica; il vetro il giovedì.

Il calendario invernale per il conferimento dei rifiuti alle mini isole ecologiche informatizzate va dal 16 settembre al 14 aprile, dalle 6 alle 12 e dalle 16 alle 22, con le seguenti modalità: il secco residuo il lunedì, mercoledì e sabato; la carta e il cartone il lunedì; la plastica e il metallo il martedì e venerdì; l’organico il martedì e sabato.

Centro storico

Nel centro storico le mini isole ecologiche informatizzate, attive dalle 6 alle 12 e dalle 16 alle 22, sono installate a via della Ripa, via dell’Orfanotrofio, in piazza Sant’Antonio, alla Barriera San Giusto, al parcheggio della chiesa di San Francesco e fuori dall’arco di via Giuseppe Garibaldi. È possibile conferire il secco residuo dal lunedì al giovedì e il sabato e la domenica; la plastica e il metallo il martedì, il giovedì, venerdì, sabato (il sabato solo dal 15 aprile al 15 settembre) e la domenica; l’organico il martedì, il sabato, il giovedì e la domenica (la domenica solo dal 15 aprile al 15 settembre); il vetro il giovedì.

Raccolta porta a porta

Per la raccolta porta a porta la carta e il cartone vengono ritirati il lunedì; la plastica e il metallo il venerdì; l’organico è ritirato il martedì, il sabato e il giovedì (il giovedì solo dal 16 maggio al 15 settembre); il secco residuo il mercoledì. Il conferimento dei rifiuti negli appostisi mastelli va fatto la sera precedente il ritiro, dalle 21 alle 3.

Ecocentro

L’ecocentro di Pratini del Marta è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6 alle 12; il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17; dal 15 giugno al 31 agosto la domenica mattina dalle 9 alle 12 e fino al 15 settembre la domenica pomeriggio dalle 15 alle 17.

Numeri utili

Per informazioni, suggerimenti, segnalazioni e ritiro dei rifiuti ingombranti è possibile chiamare il numero verde 800066746 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 e il sabato dalle 8,30 alle 13.