Raccolta differenziata al 65% a Civitavecchia. Caos per i sacchi indifferenziati “covid” e quelli normali

Nell’anno 2021 la raccolta differenziata a Civitavecchia tocca quota 65%, lo ha rivelato la Civitavecchia Servizi Pubblici facendo un bilancio dell’attività dell’ultimo anno. In miglioramento anche altri segmenti, come quello del conferimento della plastica o dei risultati sulla raccolta rifiuti nelle vie del centro. Fra le criticità quella legata all’emergenza del momento, vale a dire al deposito dei sacchi di indifferenziata da parte degli utenti in quarantena. C’è parecchia confusione fra quelli contrassegnati da un fiocco rosso, quindi covid e quelli normali. Così l’azienda chiede agli utenti di segnalare chi è in quarantena direttamente sul sito internet. Da diversi giorni arrivano anche un centinaio di indicazioni al giorno.