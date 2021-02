Quintavalle lascia la AslRoma4, l’Andos lo ringrazia

Nei giorni scorsi l’associazione Andos ha salutato il direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle che tra pochi giorni lascerà il ruolo di comando per un altro incarico di prestigio presso una nuova Asl: “Quintavalle è stato e sarà una persona preziosa per il nostro territorio. Abbiamo voluto donargli una targa ricordo delle tante battaglie fatte insieme in questi anni. Lo ringraziamo e gli facciamo i migliori auguri per i prossimi traguardi che siamo sicuri raggiungera” hanno dichiarato Rita Stella e Annalisa Di Giovanni dell’Andos Civitavecchia.