“Questa non è una bocciatura per Tedesco”. Forse sarà solo rimandato a settembre…

“Questo progetto politico si pone l’obiettivo di dare continuità amministrativa del centrodestra. Non è una bocciatura per il sindaco Tedesco”. Lo ha dichiarato il parlamentare di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Massimiliano Grasso, editore e addetto stampa dell’Autorità di sistema portuale. Un commento che però cozza decisamente con quello che è accaduto in queste concitate settimane a destra, tra Fratelli d’Italia e Lega.

I meloniani a febbraio hanno espresso la volontà di indicare un candidato, “sfiduciando” di fatto l’attuale primo cittadino, che a più riprese aveva espresso la volontà di riproporsi. Del resto, una delle regole non scritte della politica comunale, è che il sindaco che finisce il mandato sia automaticamente il candidato per il prossimo. A meno che non faccia un passo indietro di sua sponte o che ne abbia combinate più di Bertoldo. Forse l’avvocato penalista sarà soltanto rimandato a settembre.