Questa mattina i funerali di Hazel De Simone alla Chiesa Gesù Divino Lavoratore

Si svolgeranno questa mattina alle ore 11 i funerali di Hazel De Simone, la 42enne compagna di Matteo Rossi che ha perso la vita insieme a lui in un tragico incidente con la moto dalle parti di Bagnoregio. L’ultimo saluto è previsto per le ore 11 alla Chiesa Gesù Divino Lavoratore. Gli amici della povera Hazel stanno organizzando una raccolta fondi per la famiglia. “Hazel lascia tre figli – si legge sulla pagina facebook dedicata alla raccolta -. Oggi l’iniziativa è quella di aiutare la famiglia. Vi scrivo perché è importante convogliare qualsiasi piccolo sforzo che può fare la differenza, al momento sta raccogliendo fondi per le spese. Funebri. Per cui di seguito vi lascio un iban che qualora vogliate potrete utilizzare per inviare una donazione”.

IBAN :STEFANO TAGLIAFERRI

IT23T0306939044100000002728

Casuale. Contributo funerale Hazel desimone