Quello di Civitavecchia diventa porto d’accoglienza, M5 stelle: “E il blocco navale?”

Riceviamo e pubblichiamo. Ieri pomeriggio a Civitavecchia si è registrato l’ennesimo sbarco di migranti, provenienti dalla nave ONG di turno. Con l’avvento del governo Meloni gli sbarchi sono più che triplicati rispetto al periodo passato ed anche Civitavecchia fa ovviamente la sua parte. Come Movimento 5 Stelle siamo preoccupati perché, con l’estate alle porte e con sbarchi quindi in aumento, la nostra città potrebbe piombare in una emergenza sanitaria ed organizzativa che andrà gestita e pianificata per tempo, due verbi che questa amministrazione ha ampiamente dimostrato di non conoscere. Non possiamo non ricordare le vesti stracciate da parte di un baldanzoso quanto imbarazzante Salvini ( oggi vice premier ) che, soltanto qualche anno fa, quando eravamo noi ad amministrare, manifestò in pompa magna promettendo come sempre di costruire muri in mezzo al mare e di chiudere tutti i porti. Oggi invece con governo cittadino , regionale e nazionale tutti di destra notiamo come, oltre al radicale tradimento di uno dei loro cavalli di battaglia e slogan preferiti (ricordiamo il famoso blocco navale della Meloni), gli sforzi siano tesi a minimizzare ciò che sta accadendo nascondendosi dietro a polemiche costruite ad arte come ad esempio quella del patrocinio della Regione Lazio al gay pride. Tutto questo con la complicità dei giornali nazionali che d’un tratto non ritengono più i migranti una minaccia per il nostro paese, come non ritengono più importanti le condizioni indecenti della Capitale che continua a peggiorare dimostrando tutta l’incapacità di Gualtieri e della sua squadra che però non si chiamano Raggi e Movimento 5 Stelle. Ringraziamo i servizi sociali, la Protezione Civile, la Croce Rossa e le associazioni che si stanno prodigando per l’organizzazione di un servizio di accoglienza degno di questo nome e auspichiamo che il Governo e l’Amministrazione facciano la propria parte, magari informando la collettività sul contributo che riceviamo per l’organizzazione di questo servizio che in un periodo di alta stagione come quello che si sta avvicinando, rappresenta sicuramente una criticità. Inoltre combattiamo ed evidenziamo le incongruenze e le ipocrisie dilaganti di un governo cittadino che ha vinto le elezioni sull’onda di “Prima i Civitavecchiesi” e che invece ha dimostrato di essere interessato esclusivamente alle poltrone e a interessi di parte stabilendo il record assoluto di sei rimpasti che sembra possa addirittura salire a sette. La nostra città merita di più e noi siamo pronti a ridare dignità e serietà al governo della nostra amata Civitavecchia.

Movimento 5 stelle Civitavecchia