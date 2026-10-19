“Quel muro è un pugno in un occhio, nasconde la vista del mare sulla passeggiata”, lo segnala un lettore, a proposito del muro su viale Garibaldi, il lungomare cittadino, legato ai lavori che si stanno svolgendo per la ciclopedonale. “L’auspicio è che si possa rivedere l’intervento, perché in quel punto peggiora non poco la situazione”.