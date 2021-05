Quattro giovani trovati con 26 dosi di hashish. Denunciati dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, durante il fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà 4 giovani italiani tra i 22 ed i 17 anni trovati in possesso di 26 dosi di hashish. I ragazzi, sottoposti ad un controllo nell’ambito dei servizi anti assembramento che nel fine settimana hanno interessato i parchi e le spiagge del comune del litorale, mentre si si trovavano all’interno del parco di piazza De Michelis, alla richiesta da parte degli agenti dei loro documenti d’identità si sono subito mostrati particolarmente nervosi, insospettendo gli operatori. Durante il controllo sono stati trovati in possesso di 26 “bustine” autosigillate contenenti ognuna piccole quantità di stupefacente ed un bilancino di precisione. Durante le perquisizioni effettuate a casa dei 4 giovani sono state sequestrate numerose bustine, uguali a quelle utilizzate per confezionare la droga ed altre bilance di precisione. Sono stati inoltre sequestrati complessivamente 1.300 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, provento dell’illecita attività avviata dal gruppo di amici.