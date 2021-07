In totale i vaccinati sono 1373, 1325 con J&J, 45 con Moderna, 2 con Pfizer

Quasi mille vaccini in un solo giorno. Ieri lo staff della Asl Roma 4 ha somministrato 953 vaccini in 24 ore al personale degli equipaggi. In totale i vaccinati sono 1373, 1325 con J&J, 45 con Moderna, 2 con Pfizer.