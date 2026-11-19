“Segnaliamo lo stato di inagibilità e indecenza della situazione che si viene a creare ogni qual volta che piove qui ad Aurelia fuori alla scuola in via Respighi”. Lo affermano alcuni genitori del quartiere periferico di Civitavecchia, Borgata Aurelia. “Bambini che entrano a scuola con scarpe e calzini zuppi per 8 ore. Chi può ha portato un cambio, ma chi non ha potuto ha lasciato i bambini cosi. La situazione non è più sostenibile”.