“Puntiamo sull’amore per promuovere la nostra bella città”

“Come amministrazione abbiamo posto le basi affinché Civitavecchia possa avere tutti gli strumenti necessari per essere a portata di turista, soprattutto in vista dell’ormai prossimo Giubileo. L’intento del sito e dell’App sincronizzata è di essere una vetrina per il territorio e per ogni attività turistica appartenente al settore della ricettività di Civitavecchia, della ristorazione all’alberghiero, passando per lo sport e l’artigianato.

Per compiere il percorso ed offrire a chiunque passi in città un’esperienza agevole e completa abbiamo però bisogno del vostro aiuto. Per far parte del nostro progetto è necessario presentare istanza, su base volontaria e gratuita, al fine di veder inserita la propria attività sul sito turistico comunale. Trovate tutta la documentazione e le informazioni sul sito del comune cliccando sulla sezione Avvisi Pubblici 2024.

Il sito è il punto di partenza per una serie di tante altre iniziative. Prima, in ordine cronologico, la presentazione del progetto al Seatrade di Miami al quale parteciperà il nostro assessore Francesco Serpa. Un’occasione speciale per connettersi a professionisti del settore crocieristico provenienti da tutto il mondo, inclusi armatori e agenti di viaggio.