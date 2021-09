Pulite le caditoie in vista dei primi acquazzoni. Csp a lavoro anche sui cimiteri comunali

Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie per garantire la manutenzione e la pulizia interna delle stesse presenti su tutto il territorio comunale. In questi giorni la squadra di CSP è intervenuta nella zona 11 del territorio comunale, corrispondente a Via dei Gigli, Via delle Camelie e Via delle Ortensie. Gli operatori hanno provveduto alla pulizia delle caditoie stradali e delle griglie rimuovendo tutti i rifiuti ostruenti. L’intervento ha lo scopo di evitare il ristagno delle acque meteoriche. Oggi hanno interessato Via dei Glicini, Via Benci e Gatti, Via Carlo Calisse e Via Trento. Gli operatori di CSP hanno provveduto alla pulizia delle caditoie stradali e delle griglie rimuovendo tutti i rifiuti ostruenti. Ripristinati e sostituiti infine diversi pozzetti e griglie.

Lavori di pulizia presso i cimiteri comunali

Cimiteri. Gli interventi di pulizia, sfalcio e taglio dell’erba all’interno dei cimiteri comunali ieri hanno interessato la zona centrale del cimitero monumentale di Via Aurelia Nord (foto allegate). Si tratta di piccoli e grandi lavori di manutenzione, ma anche di ottimizzazione degli interventi ordinari che interessano le aree verdi, i vialetti ed i percorsi interni all’area cimiteriale. Si sta inoltre provvedendo alla messa in sicurezza degli spazi che costituiscono il passaggio tra le varie tombe, alla cura del verde e delle piante.