Pugilato, ufficializzata la location del match tra Magnesi e Theran

L'incontro è in programma il 27 ottobre a Roma, nel centro tecnico federale della Federbocce, al civico 77 di via del Fiume bianco, zona Eur

Michael “Lone Wolf” Magnesi (in carriera 22 vittorie e una sconfitta) prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il colombiano Nike “La Promesa” Theran (18 vittorie), in cui il pugile laziale difenderà il titolo mondiale Silver Wbc dei pesi superpiuma. Un appuntamento con la grande boxe in programma il 27 ottobre a Roma, sullo sfondo di una location appena ufficializzata: il ring sarà allestito nel centro tecnico federale della Federbocce, al civico 77 di via del Fiume bianco, zona Eur.

«Abbiamo fortemente voluto che questo evento si svolgesse a Roma: sempre più Capitale dello sport e della boxe. Una centralità che la Città Eterna ha riconquistato nell’ultimo anno e mezzo grazie ad un lavoro importante che, come amministrazione, stiamo facendo per riportare gli eventi delle principali discipline sportive in città. Proprio in virtù di questo rapporto fortissimo tra Roma e la boxe abbiamo deciso di mettere a disposizione il Palatiziano, una volta terminati i lavori, della Federazione e degli organizzatori che si occupano di questa disciplina». Lo afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a Sport, grandi eventi, moda e turismo.

«Non possiamo che ringraziare il Comune per la disponibilità dimostrata nel supportarci e nell’abbracciare l’incontro, e in particolare l’assessore Onorato. L’amministrazione ha capito da subito la portata dell’evento, permettendo una fruttuosa sinergia», sottolinea la moglie e promoter di Magnesi, Alessandra Branco.

«Ho iniziato la seconda fase della preparazione, d’ora in poi sarà un crescendo», dice il pugile nativo di Palestrina e cresciuto a Cave. Sicuro: «Combatterò in casa, una ragione in più per non deludere il mio pubblico. Con Theran si prospetta uno scontro duro, ma dalla mia ho la certezza di avere tutte le carte in regola per regalarmi un altro sogno mondiale. Sarò il primo a batterlo. Voglio continuare a scalare il ranking Wbc per puntare alla cintura Gold».

La riunione, con un ricco sottoclou e una copertura televisiva internazionale, gode del patrocinio di Roma Capitale ed è stata organizzata dalla A&B Events e dal Magnesi Boxing Team, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e il World Boxing Council. I biglietti, disponibili a breve, potranno essere acquistati tramite la piattaforma boxol.it