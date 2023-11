Pugilato, Marsili torna sul ring per sfidare Gwynne per il titolo europeo

Emiliano Marsili è pronto per tornare sul ring. L’imbattuto pugile civitavecchiese è a Londra dove domani sera sfiderà Gavin Gwynne per il vacante titolo EBU dei pesi leggeri. Alla Copper Arena sul ring saranno faccia a faccia Marsili (42-0-1, 16 KO) e Gwynne (16-2-1, 4 KO). Un match che si preannuncia molto equilibrato con il civitavecchiese che ha 47 anni contro i 33 del rivale e soprattutto una differenza di altezza di ben 14 centimetri a favore del britannico. Servirà un match quasi perfetto al Tizzo per vincere contro un pugile che più che un peso leggero sembra un medio e farlo fuori casa avrebbe il sapore dell’ennesima impresa compiuta nel corso di una carriera straordinaria. Appuntamento fissato per domani intorno alle 23.30 con diretta su Dazn.