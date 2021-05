Pugilato, Marsili torna a combattere a Civitavecchia per un titolo

Il pugile civitavecchiese se la vedrà con il belga Jamoye nell'incontro valido per il titolo del Mediterraneo Ibo pesi leggeri e in programma il 25 giugno alla Marina

Emiliano Marsili corona il sogno di tornare a combattere a Civitavecchia per un titolo, a distanza di diversi anni dall’ultima volta. L’imbattuto pugile civitavecchiese il prossimo 25 giugno combatterà nel main event della riunione che è in programma proprio alla Marina di Civitavecchia. Marsili se la vedrà con il belga Stephane Jamoye nell’incontro valido per il titolo del Mediterraneo Ibo pesi leggeri. Un ritorno su un ring civitavecchiese che ad eccezione dell’ottobre scorso, quando in un incontro amichevole a Campo dell’Oro vinse contro Salvini, Marsili attendeva dal marzo 2013, giorno in cui battè per ko tecnico Giacon al PalaSport.