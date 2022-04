Un match di alto livello, combattuto colpo su colpo e che alla fine ha visto sorridere il pugile locale Emiliano Marsili. Al Palazzetto dello Sport di Santa Marinella il civitavecchiese ha avuto la meglio sullo spagnolo-peruviano Frank Urquiaga, vincendo il titolo dell’Unione Europea dei pesi Leggeri, al termine di 12 riprese in cui si è visto tutto il meglio della boxe. Marsili ha sofferto molto nei primi tre round, in cui è stato anche contato dopo essere caduto o forse scivolato, ma si è ripreso da grande campione e ha messo in seria difficoltà il forte pugile iberico almeno fino alla nona ripresa.

Drammatici gli ultimi 3 round con i due contendenti molto stanchi ma desiderosi di superarsi e un Marsili stoico che ha combattuto l’ultima ripresa con un evidente taglio sulla fronte. Alla fine il pugile allenato da Mario Massai ha trionfato ai punti con verdetto non unanime: 115-113 115-112 112-115.