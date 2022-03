Un venerdì sul ring per Emiliano Marsili, a due passi da casa. Si svolgerà domani sera, al Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, la riunione, che inizierà alle 19.30 e avrà il suo clou proprio con il match del pugile civitavecchiese che sfiderà il peruviano residente in Spagna Frank Urquiaga per il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi leggeri. Un match importante e difficile per Marsili che affronta un boxeur esperto quasi quanto lui e molto insidioso. Il civitavecchiese 45enne ancora imbattuto vuole a tutti i costi vincere per poter aspirare a quel titolo mondiale tanto atteso, al termine di una lunga e spettacolare carriera piena di vittorie e titoli importanti, a cui quindi manca solo la classica ciliegina sulla torta. La serata di domani, organizzata dalla OPI 82, ha in programma anche il match per il titolo Intercontinentale Youth Leggeri WBC tra Daniel Spada e Andrea Sito.