Pugilato, Marsili sfida Jamoye alla Marina

Tutto pronto per il grande ritorno del pugile civitavecchiese nella sua città in programma questa sera

Oggi è il gran giorno del ritorno di Emiliano Marsili su un ring civitavecchiese. Il pugile locale questa sera sarà impegnato alla Marina contro il belga Stephane Jamoye per il titolo del Mediterraneo Ibo pesi leggeri. La riunione inizierà alle 20.30 e prima di assistere all’atteso match di Marsili ci saranno diversi combattimenti. Questa sera saranno in 400, a causa delle limitazioni Covid, a spingere il Tizzo verso la vittoria e che potranno ammirarlo, dopo tanti anni, a Civitavecchia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Gazzetta dello Sport a partire dalle 22.30.