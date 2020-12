Un film documentario che racconta la storia di uno dei migliori pugili civitavecchiesi, Emiliano Marsili. Si chiama “Tizzo. Storia di un campione” e da qualche giorno è possibile vederlo su Prime Video, il servizio di Amazon che racchiude e permette la visione di tantissimi film, serie tv e altro. Per vedere il film su Marsili basterà avere un profilo su Amazon e in particolare essere iscritti al servizio Amazon Prime per avere la visione gratuita su Prime Video, altrimenti ci si può iscrivere gratis per 30 giorni. https://www.primevideo.com/detail/0IE8NQ7OGQ8F1Z63U0DNL6P6NP/ref=dvm_src_ret_it_xx_s questo il link per vedere “Tizzo. Storia di un campione”, un film che racconta la storia del campione civitavecchiese, sul ring ma anche fuori, che con grandi sacrifici è riuscito a coronare i suoi sogni, lavorando duro e continuando a farlo nel porto di Civitavecchia. La regia è di Alessio Di Cosimo.