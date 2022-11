Pugilato, Marsili difende il titolo europeo a Santa Marinella

Emiliano Marsili torna sul ring e lo farà di nuovo a Santa Marinella. Il pugile civitavecchiese il prossimo 3 dicembre difenderà il suo titolo dell’Unione Europea dei pesi leggeri contro l’italiano Vairo Lenti, pugile livornese di buon livello che lo scorso anno ha anche vinto il titolo italiano. Per Marsili, allenato dal maestro Mario Massai, un’altra opportunità per mettersi in mostra davanti ad un pubblico, quello di Santa Marinella ma anche di Civitavecchia da cui verranno in tantissimi per sostenerlo, che lo ama.