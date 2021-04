Pugilato, Magnesi sfida Bulana in diretta su Rai2

Prima difesa della cintura Mondiale Ibo dei Superpiuma per il pugile che si allena a Civitavecchia. L'incontro si terrà domani dalle 23.30 a Zagarolo in diretta su Rai 2

Il grande giorno è arrivato. Primo faccia a faccia tra il campione mondiale dei pesi superpiuma IBO Michael “Lonewolf” Magnesi e il suo sfidante, il campione sudafricano Khanyile Bulana. Ieri, presso la sede del Coni di Roma, hanno presenziato alla conferenza stampa di presentazione del match che si terrà domani, evento che per la prima volta dopo anni verrà trasmesso in diretta su Rai 2 appena dopo le 23,30.

«Sono fiducioso per il futuro della boxe italiana ed in particolare per il giovane Michael Magnesi» ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Ma le parole più significative per il pugile laziale, originario di Cave e sponsorizzato dalla catena Le Cinéma Café, sono arrivate dai campioni presenti alla conferenza. Che hanno elogiato, ognuno a proprio modo, le potenzialità del giovane boxeur, laureatosi campione mondiale dei superpiuma lo scorso novembre a Fondi (LT), battendo in cinque riprese Patrick Kinigamazi. Per Roberto Cammarelle, olimpionico ai Giochi di Pechino del 2008, il match sarà molto interessante: «Soprattutto visto che i due atleti dovranno trovare un modo per superare la difficoltà dovuta ad altezza e corporature diverse: Bulana più alto e snello, Magnesi più basso e muscoloso. Per me però Michael ha una marcia in più».

Parole di ammirazione e incoraggiamento sono arrivate anche da Francesco Damiani, primo campione del mondo dei pesi massimi nella versione WBO, dal 1989 al 1991. «Michael, avrai una grande responsabilità, vista la diretta nazionale. Sono sicuro che dimostrerai, insieme al tuo sfidante, che il pugilato è uno sport nobile ma anche molto bello da vedere».

Schietto il discorso di Patrizio Oliva, campione olimpionico e mondiale in varie sigle di pugilato internazionale. Ricordando le comuni umili origini, ha esortato Magnesi a dare il massimo e a portare la boxe italiana di nuovo sotto i riflettori mondiali. «Jamm’ guagliò!» è stata l’esortazione finale di Oliva.

Il match si disputerà domani sera in diretta su Rai 2 nella cornice del palazzetto dello sport di Valle Martella, mentre oggi alle 16 avrà luogo la cerimonia del peso a Palazzo Rospigliosi, sempre a Zagarolo. Fiducia, trepidazione e ovviamente tanto entusiasmo nello staff del boxeur tricolore. Soprattutto da parte di Alessandra Branco, moglie e promoter di Magnesi, che tramite la A&B Events organizza l’evento insieme alla BBT di Davide Buccioni. Un incontro reso possibile anche grazie al supporto dello sponsor e amico Roberto Massarone, titolare della catena Le Cinéma Café, ormai da anni accanto alla scalata sportiva di Magnesi.

Dopo dodici anni quindi la Grande Boxe torna su Rai 2. Gli ultimi due eventi trasmessi risalgono al 2009: il 9 maggio al PalaTiziano di Roma, dove si è disputato il World Test Match tra i Pesi Welter Daniele Petrucci e José Luis Cruz, in occasione dell’evento organizzato dalla BBT Boxing Team, ed il 16 maggio al Gran Teatro di Roma con il Campionato del Mondo WBC dei Pesi Massimi Giacobbe Fragomeni e Kryszstof Wlodarczyk organizzato da OPI 82. I riflettori si accenderanno domani presso il nuovissimo PalaSport di Valle Martella a Zagarolo, che sarà inaugurato proprio in quest’occasione insieme ai vertici del Comune che hanno contribuito alla realizzazione di questa kermesse di rinascita della boxe. Questa volta il tradizionale “venerdì pugilistico” inizierà con la diretta su Rai 2 a partire dalle h 23.40. La telecronaca sarà a cura della voce del Pugilato in Rai, Davide Novelli, mentre lo stand-up a bordo ring sarà affidato a Marco Tripisciano e all’Oro Olimpico a Pechino 2008 Roberto Cammarelle. La lunga maratona di boxe, dopo la diretta del Titolo su Rai 2, continuerà su RaiSport che dalle h 24.50 trasmetterà i match di sottoclou.