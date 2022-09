Pugilato, Magnesi perde il titolo ma il verdetto fa discutere

E’ arrivata la prima sconfitta in carriera per Michael Magnesi che però ha molto da recriminare. Il pugile di Cave, impegnato a Manchester nella difesa della cintura mondiale Ibo dei pesi Superpiuma, ha perso con verdetto non unanime contro l’irlandese Anthony Cacace (116-112, 112-116, 117-111). Decisione che ha lasciato perplessi per quello che è stato l’incontro: Magnesi ha sofferto in apertura, ma senza subire grandi colpi, e dal terzo round ha preso il controllo del match. Alla quinta ripresa un colpo di Lone Wolf ferisce il pugile irlandese che per tutto l’arco dell’incontro ha preferito legare e agire di rimessa. Alla settima un gancio destro ben portato fa barcollare Cacace che ha poi il merito di reagire bene negli ultimi round, comunque equilibrati. Alla fine il verdetto molto discutibile con due dei tre giudici che hanno visto il match in maniera opposta. Molto sportivo Magnesi che subito dopo l’annuncio della sconfitta si è complimentato con l’avversario, dimostrando di essere un vero campione. Ma non finirà qui perchè la manager Alessandra Branco ha dichiarato che presenteranno ricorso e se non dovesse andare bene faranno di tutto per ottenere la rivincita in Italia.