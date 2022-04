Civitavecchia esulta e impazzisce di entusiasmo. Nella splendida serata organizzata dalla BBT Production al PalaSport di via Barbaranelli i pupilli locali Michael Magnesi e Christian Gasparri hanno fatto quello che tutti si aspettavano: hanno vinto e dato spettacolo.

MAGNESI: Michael “Lone Wolf” Magnesi resta imbattuto e si riconferma per la terza volta campione mondiale IBO dei pesi Superpiuma, titolo detenuto dal 2020. Il 27enne pugile italiano è riuscito a mantenere per la seconda volta consecutiva la cintura iridata messa in palio battendo lo sfidante messicano Dennis Contreras, soprannominato “El Martillo”. Un match durissimo, con i due pugili che se le sono date di santa ragione. Ma al 5° round Magnesi ha tirato fuori i colpi del campione e ha mandato il messicano al tappeto per due volte di fila vincendo per ko tecnico dopo 59 secondi della quinta ripresa.

«Ringrazio il pubblico che mi è venuto a vedere. Sapevamo che l’avversario era difficile da affrontare. Ci sono stati dei momenti un po’ duri, ma siamo campioni del mondo. Il 5 giugno volo in Australia per difendere questo titolo, poi provo la riunificazione con le altre sigle», le prime parole di Magnesi a fine match. Una vittoria, l’ennesima, che oltre al pubblico non poteva non entusiasmare lo staff del boxeur laziale. Dalla moglie e promoter Alessandra Branco al manager Davide Buccioni, passando per i tecnici e per l’amico fraterno e main sponsor con le Cinéma Café Roberto Massarone, che ha caldo ha commentato: «Michael è un numero uno sia nello sport e nella vita. Con la sua determinazione adesso andiamo a caccia delle altre sigle».

Gasparri con il titolo Mondiale Youth appena conquistato

GASPARRI: Prima del match di Magnesi si è combattuto un altro incontro che metteva in palio un titolo Mondiale, quello Youth Ibo dei pesi leggeri. A vincerlo è stato “Iceman” Gasparri che ha battuto ai punti, con verdetto unanime, il colombiano Santiago Garces. L’idolo di Campo dell’Oro, sostenuto da tantissimi tifosi molto rumorosi, ha vinto meritatamente mettendo in difficoltà l’avversario con diversi colpi efficaci al volto.