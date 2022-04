Pugilato, Magnesi e Gasparri: Civitavecchia vi aspetta

Domani i due pugili civitavecchiesi di adozione saliranno sul ring del PalaSport di via Barbaranelli per conquistare due cinture importanti. La serata inizierà alle 20 e verrà trasmessa in diretta sia su Discovery + che sul canale Eurosport 2

Sarà un sabato di pugilato con i fiocchi quello che attende domani gli appassionati civitavecchiesi della noble art. Al PalaSport di via Barbaranelli si svolgerà una riunione, con inizio alle ore 20, che vedrà salire sul ring anche due pugili locali: Michael Magnesi e Christian Gasparri. È carico Michael “Lone Wolf” Magnesi, che non vede l’ora di incrociare i guantoni con quelli del messicano Dennis Contreras, detto “El Martillo”. Il boxeur italiano griffato Le Cinéma Café, che fa parte della scuderia della BBT Boxing Team ed è seguito anche dalla A&B Events, sa che questo match può essere uno spartiacque per il suo futuro, in cui ha l’obiettivo concreto di andare a caccia delle cinture mondiali delle altre sigle. Ma prima deve confermarsi campione del mondo dei pesi superpiuma Ibo.

«So che avrò di fronte un avversario duro, ma mi sento pronto e carico» ha spiegato il boxeur originario di Cave (RM). «Io avrò un avversario da battere, lui dovrà affrontare sia me che tutto il mio pubblico. E poi, io non cerco solo questa cinta: voglio essere campione del mondo di tutte le sigle, e per farlo voglio iniziare vincendo questo match». L’incontro, accompagnato da un sottoclou di assoluto spessore, avrà luogo a partire dalle 22 di sabato presso il palazzetto dello sport di Civitavecchia e verrà trasmesso in diretta sia su Discovery + che sul canale Eurosport 2, quest’ultimo disponibile sia per gli abbonati di Sky Sport che per quelli di Dazn e Now. E tutto da seguire sarà anche il match, valido per il mondiale giovanile Ibo dei pesi leggeri, che vedrà Christian Gasparri incrociare i guantoni con il colombiano Santiago Garces. Match che si disputerà sulla distanza delle dieci riprese.

Nel sottoclou, poi, gli incontri del peso Welter Pietro “The Butcher” Rossetti (13v1s) si confronterà con il georgiano Nika Nakashidze (7v4s1p). Il già Campione Italiano e IBO Internazionale Cruiser, Luca D’Ortenzi (15v2s) si troverà di fronte il ceco Jiri Svacina (14v51s). Il Welter Vincenzo Bevilacqua (17v1s), nuovo arrivato in casa BBT e già Campione Italiano e detentore Cintura WBC Mediterraneo Superwelter, affronterà il georgiano Sandro Jajanidze (10v24s1p). L’imbattuto Supermedio Yuri Lupparelli (9v) salirà sul ring con il georgiano Giogi Kandelaki (12v45s3p). Nella categoria dei Superwelter ci sarà il confronto tra Francesco Sarchioto (13v1s), anche lui neo acquisto BBT, e il colombiano Eber Tovar (2v1s). Sesto e ultimo incontro del sottoclou quello che vedrà boxare i Superleggeri Patrizio Santini (4v1s) e il nicaraguense Nestor Maradiaga (9v15s2p).