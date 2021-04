Michael Magnesi rimane campione del Mondo della categoria Superpiuma della sigla IBO. Il primo successo era arrivato a Fondi (LT) lo scorso novembre, il secondo venerdì sera nel palazzetto dello sport di Valle Martella a Zagarolo dove il pugile italiano ha difeso la sua cintura iridata mandando al tappeto l’avversario Khanyile Bulana alla prima ripresa dopo soli 47 secondi in diretta nazionale su Rai 2.

Entusiasta Magnesi a fine match: «Mi aspettavo che finisse prima del limite ma non così presto. Di fronte al ring non ci sono scusanti, è lui che dà il verdetto. Sul futuro? Aspettiamo una telefonata, adesso si corre in America».

Grande emozione nel team del pugile italiano. Soddisfazione da parte della moglie nonché promoter Alessandra Branco e del manager Davide Buccioni. Emozione anche da parte del main sponsor e amico di Magnesi Roberto Massarone amministratore della catena di caffetterie “Le Cinéma Café” che a caldo ha affermato: «Con Michael tutto è possibile. Siamo bis campioni del mondo e non finisce qua: adesso si vola negli Stati Uniti».