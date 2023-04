Michael Magnesi dimentica Cacace e conquista il titolo Mondiale Silver WBC dei superpiuma. A Valmontone il “Lupo Solitario” ha sconfitto ai punti l’argentino Ayrton Gimenez con verdetto unanime (119-109, 118-110, 118-110). Un incontro molto particolare quello andato in scena nella serata di ieri. Magnesi ha infatti comandato il match fin dall’inizio mentre il suo avversario cercava soprattutto di evitare i colpi e fuggire con la sua velocità di gambe. Il pugile laziale ha avuto la pazienza giusta e assestato diversi colpi pesanti mandando anche al tappeto l’avversario e conquistando una vittoria meritatissima che rilancia le sue quotazioni.

“Ho dimostrato di essere un pugile – ha commentato a caldo Magnesi – in grado non solo di vincere per ko. Ho avuto molta pazienza contro un avversario non semplice. Il ko subito contro Cacace è stato uno stop che ci può stare e che mi ha aiutato a ripartire e cambiare anche un pò il mio stile. Ora non voglio fermarmi e punto a trasformare la cintura silver che ho vinto in quella d’oro”.