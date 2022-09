Pugilato, Magnesi a Manchester per “sbranare” Cacace

Michael Magnesi sfida l’irlandese Anthony Cacace. L’incontro valido per la difesa del Mondiale Ibo Superpiuma si disputerà domani alla AO Arena di Manchester. Lone Wolf, campione in carica, sfiderà l’Apache, pugile di casa e dato favorito dagli scommettitori. Ma Magnesi è abituato alle dure sfide e si presenterà con la cintura alla vita e forte della sua carriera che parla di 21 incontri e 21 vittorie, di cui 13 prima del limite, tra cui l’ultima a Civitavecchia contro il messicano Contreras. Il combattimento tra Magnesi e Cacace sarà il terzultimo della serata, che prenderà il via alle ore 19. L’evento sarà gratuitamente trasmesso in streaming da www.mola.tv.