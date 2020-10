Ci siamo. Il giorno del ritorno della grande boxe dal vivo a Civitavecchia è arrivato dopo circa 3 anni. Domani dalle 15 nel parcheggio di via Sardegna a Campo dell’Oro, dove sarà installata una tensostruttura, si svolgerà la riunione chiamata “Pugni Popolari”, promosso dall’Ater e dalla scuderia Conti Cavini. Main event sarà la semifinale del Trofeo delle Cinture, categoria superpiuma, tra Christian Gasparri e il campano Sabato Sirica. Il match si svolgerà sulla distanza delle 6 riprese. Sul ring salirà anche Emiliano Marili che sfiderà Emiliano Salvini in un match senza cinture in palio. Saltato il match di Angelo Rizzo che sarà impegnato entro novembre nella contesa per il titolo italiano dei massimi. La rassegna pugilistica sarà trasmessa in diretta streaming dal canale youtube Boxe Live con la telecronaca del giornalista Valerio Sebastiani.