Pugilato, il Lupo ha ancora fame

Michael Magnesi è pronto a tornare sul ring. Domani “Lone Wolf” (21v 1s) se la vedrà con l’argentino Ayrton Gimenez (17-0) nella sfida valida per il titolo mondiale Silver Wbc dei pesi Superpiuma. L’incontro si svolgerà all’interno del parco divertimenti Magicland di Valmontone e sarà visibile in diretta, a partire dalle 22.15, su Raisport. Un ritorno sul

ring in grande stile per il 28enne pugile italiano: archiviata la prima sconfitta in

carriera, costatagli la cintura Ibo lo scorso settembre, punta da subito a un’altra corona

iridata.

“Non vedo l’ora di alzare al cielo una nuova cintura – afferma Magnesi – e riprendere a scalare le classifiche. Partendo da una certezza: continuo ad avere fame”.

La riunione, patrocinata dal Coni e dal Comune di Valmontone, è stata organizzata dalla A&B Events e dal Magnesi Boxing Team di Alessandra Branco in collaborazione con Wbc, Federazione pugilistica italiana, Art Media Sport, Star Boxing e DiBella Entertainment.