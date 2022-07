Pugilato, Gasparri si conferma Campione del Mondo giovanile

In un Ivano Fronti di Santa Marinella pieno di calore Christian Gasparri si è confermato campione. Il pugile locale, ancora imbattuto, ha difeso con successo il suo titolo Mondiale IBO Youth Leggeri dal’assalto del colombiano Yin Caicedo. Match che ha visto la supremazia del campione in carica, allenato dal papà Riccardo e dallo zio Angelo, che ha anche mandato al tappeto l’avversario. Una vittoria, ottenuta con verdetto unanime (100-89 per tutti e tre i giudici), che consente a Gasparri di restare imbattuto e mantenere la titolarità della Cintura Mondiale Giovanile IBO Leggeri.